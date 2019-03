Funkcjonariusze pomogli uratować 33-latka Data publikacji 05.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju, znaleźli nieprzytomnego 33-latka, który chciał odebrać sobie życie. Udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, przywrócili oddech i przekazali w ręce ratowników medycznych, którzy przewieźli mężczyznę do szpitala. Dzięki szybkiej interwencji policjantów mężczyzna żyje.

W niedzielę przed południem oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował, że jego kuzyn chce popełnić samobójstwo i przebywa na terenie Rabki. Pod wskazany adres natychmiast pojechali policjanci. W jednym z nich znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Funkcjonariusze opatrzyli go i resuscytując go przywrócili mu oddech. Po kilku minutach na miejsca przyjechała załoga karetki pogotowia, która przewiozła 33-latka do szpitala.

(KWP w Krakowie/ rk)