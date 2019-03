Pozbawili wolności i dręczyli pokrzywdzonego Data publikacji 06.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Materiał dowodowy przedstawia ponury obraz przestępstwa, którego dopuścili się podejrzani. Śledztwo w sprawie pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem ofiary prowadzi Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy. Podejrzanym grozi kara nie krótsza niż 3 lata więzienia.

W ubiegłym tygodniu policjanci z Radziejowa dostali dramatyczne zgłoszenie. Wynikało z niego, iż 34-letni mieszkaniec powiatu mógł zostać pozbawiony wolności, a nawet być wręcz torturowany. Gdy policjanci pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny, aby przyjąć zgłoszenie od członków jego rodziny, w pobliżu tej posesji przejechał samochód, który, jak wynikało z relacji świadków, miał przewozić pokrzywdzonego.

Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Zatrzymali osobowego seata, w którym było czterech mężczyzn. Wśród nich był pokrzywdzony 34-latek. Kryminalni uwolnili mieszkańca powiatu radziejowskiego, a trzech pozostałych mężczyzn trafiło do policyjnego aresztu. Od 34-latka przyjęto zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę.

Materiał dowodowy przedstawia ponury obraz przestępstwa, którego dopuścili się podejrzani. Jak wynika z ustaleń policjantów, zatrzymani mieli pozbawić wolności 34-latka. W tym czasie mieli go przywiązywać do drzewa, zmuszać do kopania dołu, straszyć bronią, polewać benzyną czy zamykać w kontenerze. Mężczyzna miał być także bity. Wszystko w celu zwrotu rzekomej wierzytelności.

Podczas przeszukań dokonanych w tej sprawie w samochodzie oraz w miejscu prowadzenia firmy przez jednego z podejrzanych, policjanci zabezpieczyli 2 sztuki broni, a także 11 mauserów wypełnionych olejem napędowym oraz cysternę, w której było ok. 10 tys. litrów oleju napędowego. Z tej racji, że było duże prawdopodobieństwo, iż paliwo to jest nielegalne o sprawie powiadomiono KAS, której funkcjonariusze pobrali próbki do badań.

Zatrzymani mężczyźni (30l., 32l., 36l.) usłyszeli prokuratorskie zarzuty m.in. pozbawienia pokrzywdzonego wolności ze szczególnym udręczeniem. Wszyscy trzej trafili na 3 miesiące do aresztu.

Śledztwo w tej sprawie, nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Radziejowie, prowadzi Wydział Kryminalny KWP w Bydgoszczy.

Ładowanie odtwarzacza...