Lubartów: Odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków i nielegalny pobór prądu Data publikacji 06.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kocka zabezpieczyli ponad 1,5 kg suszu marihuany oraz sadzonki konopi. Narkotyki ujawnione zostały u mieszkańca gm. Jeziorzany. Jak ustalili funkcjonariusze, 61-latek uprawiał je wspólnie ze swoim 34-letnim siostrzeńcem. Mężczyźni zostali zatrzymani, grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z posesji w gm. Jeziorzany. Policjanci z Kocka przeszukali pomieszczenia należące do 61-latka. Z ich informacji wynikało, że w miejscu zamieszkania mężczyzny mogą znajdować się narkotyki. Podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli ponad 1,5 kg suszu marihuany oraz ponad 30 krzaków konopi indyjskich, które znajdowały się w przystosowanym do uprawy boksie.

Ponadto mundurowi ujawnili związany z uprawą nielegalny pobór prądu. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali właściciela posesji oraz jego 34-letniego siostrzeńca.

Mężczyźni wkrótce zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie zostaną przesłuchani i usłyszą zarzuty za uprawę i posiadanie znacznych ilości narkotyków. Policjanci wystąpili z wnioskiem o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. 61-latek nie uniknie także kary za nielegalny pobór prądu.

E.S.