Legnicka policjantka, multimedalista - jedna ze zwycięzców plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Zagłębia Miedziowego w 2018 roku Data publikacji 06.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego sierżant Wioletta Hanisch otrzymała statuetkę za zajęcie II miejsca w kategorii najpopularniejszego sportowca 2018 roku. Mieszkańcy Zagłębia przez kilkanaście dni oddawali głosy na nominowanych sportowców. Legnicka policjantka jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Świata i Europy w taekwon-do.

Odbyła się Gala Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego. Plebiscyt organizowany był przez Urząd Miasta w Legnicy, portal e-legnickie.pl, Legnickie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy oraz hotel Qubus Legnica. W ramach ogłoszonego wydarzenia mieszkańcy Zagłębia Miedziowego przez kilkanaście dni oddawali głosy na nominowanych sportowców.

Wśród wyróżnionych sportowców nie zabrakło legnickiej policjantki sierż. Wioletty Hanisch, która zajęła II miejsce spośród 30 nominowanych w kategorii na najbardziej popularnego sportowca roku 2018.

Sierż. Wioletta Hanisch jest funkcjonariuszką Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Od ponad 22 lat trenuje taekwon-do. Jak sama przyznaje jej ogromne sukcesy to wynik ciężkiej pracy, systematyczności oraz determinacji z jaką angażuje się w przygotowanie do startów w kolejnych zawodach.

Przypomnijmy, sierż. Wioletta Hanisch jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Świata i Europy w taekwon-do.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

(KWP we Wrocławiu / mw)