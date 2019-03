W sieci nagabywał małoletnią - namierzyli go cyberkryminalni Data publikacji 06.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni zwalczający przestępczość internetową namierzyli i zatrzymali 28-letniego mieszkańca Wielkopolski. Mężczyzna miał na jednym z portali społecznościowych korespondować z 12-letnią dziewczynką. Dodatkowo przesłał jej swoje nagie zdjęcia i zobowiązał do zachowania wszystkiego w tajemnicy. Usłyszał już zarzuty związane z prezentowaniem i posiadaniem treści pornograficznych - w tym z udziałem małoletnich. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat więzienia.

Do opolskich policjantów zgłosił ojciec 12-letniej dziewczynki. Odkrył, że jego córka na jednym z portali społecznościowych nawiązała znajomość z dorosłym mężczyzną. Dodatkowo przesłał on dziewczynce swoje nagie zdjęcia. Sprawą natychmiast zajęli się cyberkryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Funkcjonariusze ustalili, że dziewczynka mogła korespondować z mężczyzną nawet kilka tygodni. Właśnie w tym czasie zostały jej wysłane zdjęcia. Wówczas anonimowy rozmówca miał zobowiązać ją do zachowania wszystkiego w tajemnicy. Śledczy ustalili dokładną tożsamość mężczyzny oraz jego miejsce zamieszkania. Zebrali też materiał dowodowy, niezbędny do zatrzymania i postawienia zarzutów. Kryminalni zwalczający cyberprzestępczość pojechali do jednej z miejscowości w województwie wielkopolskim. To właśnie tam podejrzany 28-latek mieszkał i pracował. Mężczyzna był zupełnie zaskoczony wizytą policjantów. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty między innymi prezentowania nieletniej treści pornograficznych oraz posiadania takich materiałów z udziałem małoletnich. 28-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, za które grozi kara do 5 lat więzienia.

(KWP Opole/kr)

