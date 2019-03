Policjanci uratowali życie młodemu mężczyźnie Data publikacji 06.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego Komisariatu na Targówku uratowali młodego mężczyznę, którego życie było zagrożone. Mundurowi opatrzyli rannego 19-latka i opiekowali się nim do czasu przyjazdu karetki.

W ubiegłą sobotę tuż przed północą operator stołecznego stanowiska kierowania wysłał policyjny patrol z Targówka do jednego z mieszkań, gdzie miał przebywać mężczyzna, któremu potrzebna była pomoc. Sierż. szt. Krzysztof Derwich i st. post. Adam Molawka wspierani przez drugi patrol błyskawicznie dotarli pod wskazany adres. Drzwi otworzyła im zaniepokojona babcia 19-latka. Kobieta oświadczyła, że wnuk jest ranny. Policjanci znaleźli go siedzącego na korytarzu. Potwierdzili, że stan młodego mężczyzny jest poważny. 19-latek utracił dużo krwi i był wyraźnie osłabiony. Mundurowi kontrolowali funkcje życiowe mężczyzny i łagodną rozmową uspokoili jego emocje. W tym czasie asp. Rafał Arciszewski i sierż. szt. Łukasz Kosieradzki pobiegli po apteczkę. Funkcjonariusze, wspólnymi siłami fachowo zabezpieczyli ranę środkami opatrunkowymi i uważnie obserwowali stan mężczyzny. Udzielili również wsparcia zaniepokojonej babci. 19-latka przekazali pod opiekę załodze medyków, która przewiozła go do szpitala. Policjanci udowodnili, że wśród codziennych obowiązków, pomoc drugiemu człowiekowi jest dla nich najważniejsza.

(KSP/kr)