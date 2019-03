Sprawcy uszkodzenia stacji drogi krzyżowej w Panewnikach w rękach policjantów Data publikacji 06.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprawcy uszkodzenia stacji drogi krzyżowej na terenie parafii w Panewnikach są już w rękach katowickich policjantów. Wczoraj, po kolejnej publikacji nagrania z monitoringu, poszukiwani zostali rozpoznani przez rodzinę. Cała trójka zgłosiła się do Komisariatu Policji III w Katowicach. Dwaj 16-latkowie i ich rówieśniczka zostali już przesłuchani. O ich dalszym losie zdecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Do zdarzenia doszło pod koniec lutego br., w godzinach wieczornych na terenie parafii w Panewnikach. Sprawcy farbą namalowali napisy, symbole i rysunki na stacjach drogi krzyżowej. Mundurowi zabezpieczyli kilkadziesiąt nagrań z monitoringu, nie tylko miejskiego ale i z innych instytucji. Nagrania, minuta po minucie, były wnikliwie analizowane. Policjanci ustalili, że te same osoby, tego samego dnia, zniszczyły elewację szkoły podstawowej. Wczoraj opublikowane zostały kolejne nagrania. Zarejestrowano na nich osoby, które dopuściły się dewastacji. Sprawcy zostali rozpoznani przez rodzinę, która powiadomiła o swoich spostrzeżeniach policjantów. Cała trójka zgłosiła się do Komisariatu Policji III w Katowicach. Sprawcy, to 16 latkowie z Katowic - dwóch chłopców i ich koleżanka. Zostali oni już przesłuchani jako nieletni sprawcy czynu karalnego. Nastolatkowie odpowiedzą za obrazę uczuć religijnych, dewastację obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury, zniszczenie mienia oraz publiczne propagowanie ustroju faszystowskiego.

(KWP w Katowicach/kr)