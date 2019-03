Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który spowodował kolizję Data publikacji 06.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Jeleniej Góry po służbie w czasie wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierującego pojazdem, który spowodował kolizję. Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. Teraz za popełnione przestępstwo grozić mu może kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami na kilka lat.

5 marca br. około godziny 23.50 policjant z Komisariatu I w Jeleniej Górze będąc w domu po służbie usłyszał na zewnątrz huk. Wybiegł sprawdzić co się stało. Na ulicy zauważył mężczyznę, który oglądał samochód. Okazało się, że 22-latek jadąc z pasażerem uderzył wcześniej w barierkę ochronną i zatrzymał się, aby sprawdzić co się stało.

Policjant w trakcie rozmowy wyczuł od kierowcy wyraźny zapach alkoholu. O podejrzeniu kierowania przez niego pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowaniu kolizji powiadomił dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, który na miejsce skierował patrol. Kierowca, kiedy się o tym dowiedział wsiadł do auta i próbował uciekać. Funkcjonariuszowi udało się również wsiąść do tego pojazdu i zatrzymać kierowcę do czasu przyjazdu patrolu. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało blisko promil.

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Teraz kierującemu za popełnione przestępstwo grozić może kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami na kilka lat.

(KWP we Wrocławiu / mw)