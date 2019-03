Kolejne zatrzymania w sprawie oszustw ubezpieczeniowych Data publikacji 06.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci zatrzymali trzy osoby, podejrzane o udział w grupie przestępczej i doprowadzenie towarzystw ubezpieczeniowcy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. To kolejne zatrzymania w tej sprawie śledztwo prowadzonego jest przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. Zarzuty do chwili obecnej usłyszało już ponad 40 osób, w tym organizator procederu. Straty jakie spowodowali przestępcy szacowane są na ponad 4 mln złotych.

Funkcjonariusze z wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz wojewódzcy śledczy zatrzymali kolejne osoby działające w grupie przestępczej trudniącej się wyłudzaniem pieniędzy od towarzystw ubezpieczeniowych za fikcyjne kolizje drogowe oraz inne zdarzenia losowe, za które można pobrać odszkodowanie. Zatrzymani mają też na swoim koncie wyłudzanie kredytów na refinansowanie zakupu pojazdów wykorzystanych do wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych.

Do grupy podejrzanych teraz dołączyli 47-letni mężczyzna oraz dwie kobiety w wieku 38 i 46 lat. Policjanci sukcesywnie pracują nad sprawą od 2016 roku. Wówczas doszło do pierwszych zatrzymań osób zaangażowanych w przestępstwa, z mężczyzną stojącym na czele tej grupy. Łącznie, tymczasowo aresztowanych zostało 6 osób. Wobec pozostałych sąd i prokuratura zastosowały środki zapobiegawcze w postaci dozorów policyjnych i poręczeń majątkowych na około pól miliona złotych. Za oszustwo grozi im kara do 8 lat więzienia.

(KWP we Wrocławiu/ rk)