Areszt za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego Data publikacji 06.03.2019

Wczoraj postanowieniem sądu w Wałczu 23 letni kierujący, który spowodował wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym, trafił na 3 miesiące do aresztu. Młody mężczyzna prowadził pojazd będąc stanie nietrzeźwości oraz mimo zakazu sądowego. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 12.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, w godzinach wieczornych na drodze wojewódzkiej W 178. Na odcinku drogi Chwiram – Wałcz, 23-letni kierujący samochodem osobowym marki Opel Astra, będąc w stanie nietrzeźwości na łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas drogi, po czym uderzył pojazdem w przydrożne drzewo. W wypadku śmierć na miejscu poniósł 23-letni pasażer.

Okazało się, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości oraz mimo wydanego wcześniej zakazu sądowego kierowania pojazdami mechanicznymi.

W trakcie policyjnych czynności urządzenie do pomiaru stanu trzeźwości pokazało u niego wynik ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna trafił na obserwację do szpitala w Wałczu, gdzie do czasu poprawy jego stanu zdrowia nadzór nad nim sprawowali policjanci.

Wczoraj decyzją lekarzy mężczyzna został zwolniony i przekazany mundurowym. Następnie usłyszał zarzuty, a policjanci wnioskowali w tej sprawie o zastosowanie tymczasowego aresztu.

Sprawa trafiła do sądu, gdzie zapadała decyzja o zastosowaniu wobec 23-latka tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 12.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)