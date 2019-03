Olsztyn: Zachowaj uwagę skręcając w lewo! Groźna kolizja w centrum Data publikacji 06.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Podobno są tacy kierowcy, którzy w obawie przed tzw. lewoskrętem swoją trasę przejazdu planują tak, by ominąć konieczność skręcania w lewo na skrzyżowaniu kolizyjnym. Nieuwaga i zapomnienie o zasadach poruszania się na takim skrzyżowaniu może doprowadzić do kolizji, czy wypadku. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Przekonali się o tym m.in. kierowcy w Olsztynie na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Piłsudskiego, których auta zderzyły się po tym, jak jeden z nich nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu drugiemu.

Wczoraj (05.03.2019) przed godz. 12:00 w centrum Olsztyna na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Piłsudskiego doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego, w którym udział brały dwa samochody osobowe. Utrudnienia w miejscu kolizji trwały przez ponad godzinę. Jak ustalili pracujący na miejscu zdarzenia drogowego policjanci, odpowiedzialnym za spowodowanie zagrożenia drogowego był 66-letni kierowca Audi Q5, który jadąc od strony dworca ul. Kościuszki, podczas skręcania w lewo w kierunku ul. Piłsudskiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu z prawej strony Audi A4. Na miejscu po chwili pojawiły się służby ratunkowe. Do olsztyńskiego szpitala, karetką pogotowia został przewieziony kierowca oraz pasażerka Audi A4. Obawa o zdrowie poszkodowanych była duża ponieważ kobieta jadąca autem poszkodowanego była w zaawansowanej ciąży. Na szczęście po lekarskich badaniach okazało się, że zarówno kierowca ja i pasażerka w zaawansowanej ciąży nie odnieśli poważnych obrażeń ciała. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, co potwierdziło przeprowadzone przez mundurowych badanie alkomatem. W związku z tym, że w zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń, zostało one zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Obsługujący zdarzenie policjanci ruchu drogowego uznali, że 66-letni sprawca kolizji drogowej wykazał się rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego i zatrzymali mu prawo jazdy.

Ładowanie odtwarzacza...

Skrzyżowanie na którym doszło do tego zdarzenia jest skrzyżowaniem kolizyjnym. Na takich skrzyżowaniach na sygnalizatorach umieszczonych nad nimi widzimy zwykłą sygnalizację, tzn. pozbawioną oddzielnych strzałek dla każdego pasa ruchu. Dlatego, gdy jedziemy prosto lub w prawo, to przy zapalonym świetle zielonym na sygnalizatorze mamy pierwszeństwo. Pamiętajmy jednak aby po skręcie w prawo uważać na pieszych. Natomiast, gdy jedziemy w lewo, przepuszczamy pojazdy jadące z przeciwka prosto i skręcające w prawo. Na niektórych skrzyżowaniach także po skręcie w lewo należy uważać na pieszych, dla których sygnalizator także może emitować światło zielone. Wystarczy pamiętać o tych podstawowych zasadach, zachować ostrożność i dostosować prędkość, aby takie skrzyżowania przestały być postrachem kierowców i by nie dochodziło na nich do groźnych zdarzeń.

(rp/tm)