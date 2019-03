Łódzcy policjanci ćwiczyli na stadionie przy Al. Piłsudskiego Data publikacji 06.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Około 300 łódzkich policjantów wzięło udział w ćwiczeniach jakie odbyły się 6 marca 2019 roku na Widzewie. To największe tego typu szkolenie zorganizowane przez Oddział Prewencji Policji w Łodzi. Funkcjonariusze przygotowywali się do Mistrzostw Świata U-20, które odbędą się m.in. w naszym mieście.

Zdajemy sobie sprawę, że skuteczne zabezpieczenie różnego rodzaju imprez masowych w tym meczy piłkarskich zależy w dużej mierze od szkoleń i umiejętności naszych policjantów. Dlatego też przywiązujemy tak dużą wagę do tego, by ćwiczenia odbyły się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do autentycznych. Stąd obecność policjantów na stadionie Widzewa. Funkcjonariusze trenowali odprowadzanie kibiców od terenu dworca pod sam stadion oraz różne warianty sytuacji, do których może dojść na samym obiekcie. Pośród wielu scenariuszy nie zabrakło również takich w których zachodziła konieczność ratowania życia i zdrowia ludzkiego.