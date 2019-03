Polscy policjanci w Alpach Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejnych czterech polskich policjantów od 4 marca br. pełni służbę patrolową na włoskich stokach narciarskich w rejonie Trydentu-Górnej Adygi w okolicach miejscowości Moena. Polscy stróże prawa asystują swoim włoskim kolegom podczas czynności służbowych podejmowanych w stosunku do Polaków, jak również pomagają w akcjach ratunkowych na stokach narciarskich.

Komendant Główny Policji Pan gen. insp. dr Jarosław Szymczyk dostrzegając potrzebę rozwijania współpracy międzynarodowej, na wniosek Biura Prewencji KGP, oddelegował do pełnienia służby na stokach narciarskich Republiki Włoskiej kolejnych czterech polskich policjantów. Policjanci ci są reprezentantami naszego kraju, stąd też musieli przejść zorganizowaną przez Biuro Prewencji we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP bardzo szczegółową selekcję. Wymagania te spełnili: asp. szt. Damian Mielczarski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, asp. Emil Juchnickii sierż. Adrian Moskal z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz sierż. szt. Mariusz Rams z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wszyscy czterej policjanci posiadają bardzo dobre umiejętności jazdy na nartach – legitymując się jednocześnie uprawnieniami instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego.

Aby nasi rodacy w sposób komfortowy i bezpieczny mogli spędzać czas na stokach narciarskich, polscy policjanci wspierają zagranicznych kolegów podczas codziennej służby. Polscy funkcjonariusze patrolując tereny stoków narciarskich, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na stokach, zbierają informacje na temat potencjalnych zagrożeń dotyczących m.in. kradzieży mienia lub innych niepożądanych zachowań instruując jednocześnie naszych rodaków o właściwym sposobie jego zabezpieczenia.

Podczas wspólnych patroli polscy policjanci asystują swoim włoskim kolegom w trakcie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków na stokach narciarskich. Przykładem tego może być wspólna akcja polskich i włoskich policjantów, gdzie na jednym ze stoków doszło do zderzenia turystki z Holandii z obywatelem Czech. Wysokie umiejętności, jak również doświadczenie wyniesione ze służby na polskich stokach są bardzo doceniane przez włoskich kolegów i z całą pewnością przyczyniają się od kreowania pozytywnego wizerunku polskiej Policji poza granicami naszego kraju.

Zadania polskich policjantów mają charakter typowo prewencyjny i w głównej mierze mają zapobiegać wypadkom na nartach. Niemniej jednak polscy policjanci udzielają pomocy polskim turystom, nie tylko na włoskich stokach narciarskich, ale również w innych trudnych sytuacjach życiowych, w tym poprzez ułatwianie pokonania bariery językowej, czy też nawiązania kontaktu z polskimi placówkami dyplomatycznymi, z którymi pozostają w stałym kontakcie.

Polscy turyści wypoczywający we włoskich Alpach w rejonie Moeny mogą czuć się bezpiecznie, dlatego też pozostaje nam życzyć im miłego wypoczynku i wielu ciekawych wrażeń na włoskich stokach narciarskich.