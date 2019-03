Policjanci zabezpieczyli podrobioną odzież o czarnorynkowej wartości prawie 340 tys. złotych Data publikacji 07.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty wprowadzenia do obrotu odzieży z podrobionymi znakami towarowymi, usłyszały cztery osoby zatrzymane na jednym z krakowskich placów targowych.

Kilka dni temu funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili realizację, w wyniku której zarekwirowali niemal 300 szt. ubrań damskich i męskich oznaczonych podrobionymi znakami znanych firm. Według wyliczeń śledczych czarnorynkowa wartość zabezpieczonego towaru wyniosła niemal 340 tys. zł. Odzież była sprzedawana na bazarze przez czterech handlowców, którzy kusili klientów cenami znacznie odbiegającymi od wartości oryginalnych produktów. Policjanci zatrzymali w tej sprawie cztery osoby, które posiadały na swoich stoiskach ubrania opatrzone nieautentycznymi znakami towarowymi cenionych na rynku producentów. Właścicielami nielegalnej odzieży okazali się 53-letni mieszkaniec powiatu wielickiego oraz trzy krakowianki w wieku 39, 53 i 64 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu (art. 305 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej). Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)