Data publikacji 07.03.2019

Sprawcy serii włamań i kradzieży do sklepów rozpracowani przez Policję

Policjanci z Zawiercia rozpracowali szajkę okradającą sklepy. Zatrzymani złodzieje mają na swoim koncie trzy włamania i ponad 30 kradzieży. Rabusie działali na terenie kilku województw. W sumie skradli łup o wartości 100 tys. złotych. Śledczy ustalają teraz miejsca, gdzie przestępcy zbywali skradziony towar. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że złodziejska szajka okradła więcej dyskontów. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.

W miniony poniedziałek, 04.03.br., zawierciańscy policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali w Zabrzu dwie kolejne osoby odpowiedzialne za liczne kradzieże sklepowe. Wcześniej ustalili, że wchodzą oni w skład grupy, która w minionym roku dwukrotnie okradła sklep w Ogrodzieńcu. Łupem złodziei były wysokogatunkowe alkohole, papierosy oraz artykuły spożywcze i przemysłowe. Sprawcy wykorzystywali chwilową nieuwagę personelu sklepu i wyjeżdżali z niego wypełnionymi po brzegi wózkami. Większość przestępstw popełnili na terenie województwa śląskiego i opolskiego.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Zawierciu na wniosek policji i prokuratury aresztował 39-letniego mężczyznę, podejrzanego o 25 kradzieży i 2 włamania do obiektów handlowych. Wobec jego 28-letniego wspólnika prokurator zastosował policyjny dozór. Mężczyzna ten uczestniczył w 9 kradzieżach i jednym włamaniu. Trzeciego podejrzanego zawierciańscy policjanci zatrzymali już trzy tygodnie temu. Był on poszukiwany przez trzy różne prokuratury. Śledczy ustalili, że 38-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór uczestniczył w 27 kradzieżach i jednym włamaniu. Sąd postanowił, że również on najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami.

(KWP w Katowicach / mw)