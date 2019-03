Wpadli dzięki fotograficznej pamięci policjantki Data publikacji 07.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwóch mężczyzn dokonało szeregu kradzieży i rozbojów w centrum Karkowa. Policjanci zabezpieczyli monitoring z ich wizerunkiem. Dzięki czujności i doskonałej pamięci fotograficznej policjantki z „Jedynki” sprawcy zostali zatrzymani. Panowie usłyszeli zarzuty. Niebawem zasiądą na ławie oskarżonych.

W Komisariacie Policji I w Krakowie prowadzone są postępowania dotyczące kradzieży rozbójniczej oraz rozbojów, do jakich doszło pod koniec ubiegłego roku w centrum Krakowa. W każdym z tych przypadków łupem agresywnych sprawców padały portfele z zawartością dokumentów i pieniędzy. W toku prowadzonych śledztw policjanci zebrali materiał dowodowy, w tym m.in. zabezpieczyli nagrania monitoringu, na których zostali zarejestrowani sprawcy. Z ich wizerunkiem zapoznano funkcjonariuszy pracujących w jednostkach terenowych. Dzięki temu dwóch napastników zostało zatrzymanych przez policjantkę wydziału kryminalnego z „Jedynki”. Mundurowa wykazała się doskonałą fotograficzną pamięcią, gdyż pełniąc służbę w rejonie Rynku Głównego, rozpoznała sprawców w przypadkowo napotkanych osobach. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Jeden z nich, w warunkach recydywy odpowie za 12 czynów, w tym za kradzież rozbójniczą (art. 281 KK) oraz liczne kradzieże z włamaniem (art. 279 KK). Za popełnione przestępstwa może spędzić w więzieniu nawet 15 lat. Natomiast kolejny jest podejrzany o dokonanie rozboju (art. 280 KK), za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Niebawem sprawcy zasiądą na ławie oskarżonych.

(KWP w Krakowie/kr)