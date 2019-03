Celny cios w nielegalny biznes Data publikacji 07.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z toruńskiej komendy ustalili, że w jednym z gospodarstw w gminie Obrowo działa nielegalny skład i wytwórnia krajanki tytoniowej. Wczoraj policjanci weszli do wytypowanej posesji. W gospodarstwie funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn i znaleźli blisko 2 tony suszu tytoniowego, maszynę do cięcia liści oraz kilkadziesiąt kilogramów gotowej krajanki tytoniowej. Wstępne wyliczenia wskazują, że należności Skarbu Państwa zostały narażone na uszczuplenie w kwocie blisko miliona złotych.

Kryminalni z toruńskiej komendy odkryli, że w jednym z gospodarstw w gminie Obrowo działa nielegalny skład i wytwórnia krajanki tytoniowej. Wczoraj (6.03.19) krótko przed 11:00 policjanci weszli do wytypowanej posesji. Okazało się, że i tym razem intuicja nie zawiodła stróżów prawa. Wewnątrz jednego z budynków gospodarczych policjanci znaleźli hałdę suszu tytoniowego, maszynę do rozdrabniania liści oraz kilkadziesiąt kilogramów krajanki tytoniowej. Po zważeniu okazało się, że w pomieszczeniu były blisko dwie tony suszu tytoniowego. Do celi trafiło czterech mężczyzn w wieku 21-42 lata, którzy przebywali w gospodarstwie. Dwóch z nich, w chwili wejścia kryminalnych do pomieszczenia, wkładało liście tytoniowe do włączonej maszyny mielącej liście na drobne fragmenty. Wstępne wyliczenia funkcjonariuszy wydziału d/w z przestępczością gospodarczą toruńskiej komendy wskazują, że należności Skarbu Państwa zostały narażone na uszczuplenie w kwocie blisko miliona złotych.

Dzisiaj funkcjonariusze będą przesłuchiwać zatrzymanych mężczyzn i weryfikować ich udział w bezprawnym procederze. Za przestępstwo to grozi wysoka grzywna oraz do 3 lat pozbawienia wolności.