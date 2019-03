Olsztyn: Chciał zdobyć kobietę podszywając się pod policjanta – grozi mu rok pozbawienia wolności Data publikacji 07.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Do policyjnej celi trafił 36-letni mężczyzna, który podszywając się pod policjanta próbował skraść serce kobiety poznanej w sieci. Ta znajomość, która rozpoczęła się na jednym z portali internetowych, przetrwała zaledwie kilka dni. Bańka złudzeń prysła podczas jednego ze spotkań, na którym mężczyzna swoim zachowaniem wzbudził u nowo poznanej znajomej niepokój. Kobieta postanowiła przerwać tę znajomość informując o wszystkim policję. Teraz 36-latkowi może grozić kara do roku pozbawienia wolności.

Zatrzymany prowadzony przez policjantów

Zaledwie kilka dni olsztyńskim funkcjonariuszom zwalczającym przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu zajęło ustalenie prawdziwych danych i dotarcie do mężczyzny, który podszywając się pod policjanta skradł serce 37-letniej nieznajomej. Policjanci podczas zatrzymania 36-latka znaleźli i zabezpieczyli w jego mieszkaniu m.in. telefony komórkowe, odznakę policyjną, broń wraz z nabojami hukowymi, nóż, krótkofalówkę i urządzenie służące do emitowania policyjnych sygnałów.

Znajomość dwojga ludzi zaczęła się na jednym z portali internetowych. Szybko spotkania wirtualne zostały uzupełnione o rozmowy telefoniczne, doprowadzając w końcu do spotkania twarzą w twarz. Dążąc do tego, by wzbudzić zaufanie u nowo poznanej kobiety, 36-latek pokazywał jej różne przedmioty, które miały uwiarygadniać to, że jest funkcjonariuszem policji. Początkowo zauroczona nim 37-latka zaniepokoiła się jednak wtedy, gdy nowo poznany mężczyzna podczas bezpośredniego spotkania zaczął przejawiać atak agresji. Przestraszona kobieta nabrała uzasadnionych wątpliwości co do uczciwości mężczyzny i postanowiła o tym fakcie poinformować olsztyńskich policjantów. Szybkość i skuteczność w działaniu funkcjonariuszy doprowadziła do zakończenia tej znajomości poprzez zatrzymanie 36-latka.

Gdy funkcjonariusze przyszli po niego, mężczyzna nie był zdziwiony ich wizytą. Już podczas zatrzymania częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu. Przez prawdziwych policjantów został osadzony w prawdziwym policyjnym areszcie. 36-letniemu mężczyźnie zgodnie z kodeksem karnym może teraz grozić kara do roku pozbawienia wolności.

Strzeż się sam przed oszustem z sieci! Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności to zawsze my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo. Dotyczy to tak samo świata realnego, jak i tego wirtualnego. W sieci także obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Serwisy randkowe, czy portale społecznościowe nie są w stanie zweryfikować tego, czy ich użytkownicy są w 100% tymi osobami, za które się podają. Ich nieuczciwi użytkownicy często są bardzo wyrachowani i wyrafinowani w swoim działaniu i do końca robią wszystko, by nie ujawniać swoich nieuczciwych zamiarów.

(rp/tm)