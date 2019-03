Blisko 2 kilogramy narkotyków nie trafi na rynek Data publikacji 07.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zadali kolejny cios w narkotykowy biznes. Dzięki zaangażowaniu i skrupulatnej pracy mundurowych z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową na rynek nie trafi niespełna 2 kilogramy nielegalnych specyfików. W związku z tą sprawą został zatrzymany 26 –letni mieszkaniec powiatu starachowickiego, który odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków.

Stróże prawa z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach od pewnego czasu przyglądali się działalności 26 –letniego mieszkańca naszego województwa. Mundurowi przypuszczali, że mężczyzna zajmuję się nielegalnym, narkotykowym procederem. W miniony wtorek policjanci dotarli do jednego z domów na terenie powiatu Starachowickiego, gdzie zastali zaskoczonego 26 –latka. Podczas przeszukania na terenie posesji funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie blisko 1300 gramów amfetaminy oraz około 600 gramów marihuany. Dodatkowo okazało się, że na strychu domu ukrywał się 39 –letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, którego samochód był zaparkowany na podwórku. We wnętrzu auta policjanci znaleźli dwie porcje narkotyku. Natomiast kolejne „działki” zostały zabezpieczono przez stróżów prawa podczas przeszukania domu 39 –latka.

Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu, a zabezpieczone specyfiki zostały przekazane specjalistom z laboratorium kryminalistycznego.

Dziś młodszy z mężczyzn zostanie doprowadzony do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków ustawodawca przewidział karę do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast 39 –latkowi grozi do 3 lat więzienia.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach