Policjanci pomogli kierowcy, który źle się poczuł Data publikacji 07.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj St. sierż. Patryk Wohlfeil i st. post. Kamil Górka Komisariatu Policji w Nowem, pow. świecki, zwrócili uwagę na mężczyznę jadącego samochodem osobowym, który wykonywał niebezpieczne manewry na drodze. O podejrzanym zachowaniu mundurowych poinformowali też inni kierowcy, którzy obawiali się o swoje bezpieczeństwo. Funkcjonariusze zatrzymali więc auto. Wtedy okazało się, że kierujący nim ma problemy zdrowotne i prawie stracił przytomność. Na szczęście w odpowiednim momencie na jego drodze stanął patrol.

Zdarzenie miało miejsce w Warlubiu, pow. świecki. St. sierż. Patryk Wohlfeil i st. post. Kamil Górka, podczas patrolu, otrzymali od przejeżdżającego kierowcy sygnał, że od strony Świecia prawdopodobnie jedzie pijany kierowca. Postanowili jak najszybciej sprawdzić tę informację. Po chwili zauważyli audi, którego kierujący zjeżdżał na pobocze i nie potrafił utrzymać właściwego toru jazdy. Zachowanie kierującego zagrażało innym użytkownikom ruchu, dlatego policjanci zatrzymali pojazd do kontroli, aby sprawdzić co się dzieje z kierowcą.

Jak się okazało, mężczyzna wcale nie był pijany. Za kierownicą siedział 57-latek, który źle się poczuł, był osłabiony i zasypiał. Zachowanie mężczyzny wskazywało na to, że może on chorować na cukrzycę. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe. Cały czas starali się też nie dopuścić do utraty przez niego przytomności.

Policjanci przekazali kierowcę audi pod opiekę przybyłym na miejsce ratownikom medycznym, natomiast pojazd zabezpieczyła rodzina, którą poinformowali o zaistniałej sytuacji.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów nikomu nic się nie stało, a przecież ta podróż dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego mogła się skończyć zupełnie inaczej.