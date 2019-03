Właściciele i kierownicy aptek z zarzutami korupcyjnymi Data publikacji 07.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją przy wsparciu funkcjonariuszy z innych komórek pabianickiej komendy oraz Wydziału dw. z Korupcją KWP w Łodzi na polecenie Prokuratury Rejonowej w Pabianicach zatrzymali 9 osób podejrzanych o dokonanie wyłudzeń refundacji ze środków NFZ na podstawie poświadczających nieprawdę recept wystawianych przez lekarza psychiatrę na dane ponad tysiąca swoich pacjentów. Prokuratorzy przedstawili zatrzymanym łącznie kilkaset zarzutów korupcyjnych, gdzie łączna kwota z tytułu refundacji wyniosła blisko 8 mln złotych.

Zatrzymania to efekt prowadzonego od kilku miesięcy śledztwa związanego z przestępczą działalnością 55-letniego lekarza psychiatry. Przypomnijmy, że sprawa miała początek w listopadzie 2018 roku. Wówczas doszło do pierwszych zatrzymań, będących wynikiem współpracy pabianickich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Pabianicach został zatrzymany 55-letni lekarz psychiatra, podejrzany o wyłudzenie w latach 2013 – 2017, na szkodę NFZ refundacji do leków psychotropowych na łączną kwotę blisko 8 mln złotych, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, wprowadzania do obrotu i posiadania bez zezwolenia produktów leczniczych, a także wywierania presji na świadków. Na wniosek prokuratora sąd aresztował go na 3 miesiące. Areszt trwa do dnia dzisiejszego. Zatrzymana została także przedstawicielka jednej z firm farmaceutycznych. Kobieta usłyszała zarzuty, związane z wprowadzaniem bez zezwolenia do obrotu produktów leczniczych oraz z udziałem w wyłudzeniu refundacji leków.

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją pabianickiej komendy w ramach toczącego się śledztwa przez wiele tygodni prowadzili czynności mające na celu ustalenie współsprawców i mechanizmów działania przestępczego procederu. W dniu 6 marca 2019 roku w godzinach porannych wspomniani policjanci przy wsparciu funkcjonariuszy z innych komórek pabianickiej komendy oraz Wydziału Korupcji KWP w Łodzi na polecenie Prokuratury Rejonowej w Pabianicach zatrzymali 9 osób, w tym 7 kobiet i 2 mężczyzn. Są to właściciele i kierownicy aptek z terenu Pabianic, Łodzi i Sieradza, w których w sposób nielegalny realizowano powyższe recepty. Prokuratorzy przedstawili podejrzanym łącznie kilkaset zarzutów korupcyjnych, gdzie łączna kwota z tytułu refundacji wyniosła blisko 8 mln złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 40 tys. złotych oraz kwotę 90 tys. złotych tytułem poręczenia majątkowego. W dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego w Pabianicach trafią prokuratorskie wnioski o zastosowanie wobec dwójki podejrzanych tymczasowego aresztowania. Sprawa nadal jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

(KWP w Łodzi / mw)