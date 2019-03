Włocławscy policjanci, w czasie wolnym, zatrzymali poszukiwanego do odbycia kary Data publikacji 07.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Włocławka, będąc w czasie wolnym od służby, zatrzymali poszukiwanego. Za 20-latkiem wydano nakaz doprowadzenia do zakładu karnego, w celu odbycia kary pozbawienia wolności za uchylanie się od zapłacenia grzywny. Zamiast uiścić zasądzoną opłatę teraz będzie oglądał świat zza krat.

Wczoraj (6.03.19) dwóch policjantów z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP we Włocławku, będąc na zakupach w czasie wolnym od służby, zauważyło mężczyznę, który mógł być poszukiwany do odbycia kary. Podeszli więc do niego i po wylegitymowaniu się poprosili o dokumenty. Wezwali jednocześnie kolegów będących w służbie.

Przypuszczenia sierż. szt. Szymona Pasturczaka i post. Kamila Jastrzębskiego okazały się trafne. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie wyszło na jaw, że 20-latek nie stawił się od stycznia do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. Zmiana środka podyktowana była uchylaniem się od realizacji wcześniej zasądzonej grzywny za uszkodzenie mienia.

Po wykonanych czynnościach w komendzie 20-letni włocławianin trafił do zakładu karnego.