Przez internet transmitował pobicie znajomego Data publikacji 07.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódź – Policjanci z II Komisariatu KMP w Łodzi zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który prowadził transmisję internetową ze swojego mieszkania, w którym bił znajomego m.in. butelką. W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony doznał m.in. rozcięcia głowy i innych obrażeń. Teraz patostreamerowi grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Późnym wieczorem 6 marca 2019 roku, policjanci pełniący dyżur na stanowisku kierowania KMP w Łodzi odebrali kilka telefonów dotyczących transmisji internetowej, podczas której jeden z mężczyzn miał okładać drugiego butelką po całym ciele. Zgłaszający informowali, że bity mężczyzna krwawi i grozi mu realne niebezpieczeńśtwo dla życia i zdrowia. Policjanci bardzo szybko, bo już po około 7 minutach, wytypowali autora nagrania i dotarli pod drzwi jego mieszkania. Próby wejścia do środka zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ nikt nie otwierał drzwi. Jednocześnie z wnętrza pomieszczenia nie dochodziły odgłosy, który mogły by świadczyć o majacej mieć miejsce awanturze. W związku z tą sytuacją policjanci starali się uzyskać informacje od sąsiadów. Z relacji jednego z lokatorów wynikało, że przed chwilą w jednym z mieszkań faktycznie doszło do pobicia. Relację z tego zdarzenia publikował na żywo sam sprawca będący lokatorem budynku. Stróże prawa zabezpieczyli nagranie umieszczone w sieci i ustalili dane pokrzywdzonego, który jeszcze przed przyjazdem policjantów trafił do szpitala. Niestety jak wynika z dotychczasowych ustaleń ,niezwłocznie po opatrzeniu wyjechał najprawdopodobniej do innego miasta. Funkcjonariusze zatrzymali 27-letniego podejrzewanego. W chwili obecnej trwają czynności związane z oględzinami mieszkania i zabezpieczaniem wszystkich dowodów. Policjanci próbują również dotrzeć do pokrzywdzonego.

(KWP w Łodzi/ rk)