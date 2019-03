Startował w amatorskich galach MMA. Teraz trafił do więzienia Data publikacji 08.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu zatrzymali 36-letniego łosiczanina poszukiwanego kilkoma listami gończymi. Mężczyzna trafił już do więzienia. A mazowieccy policjanci wykreślili z listy kolejną poszukiwaną osobę.

Mieszkaniec Łosic poszukiwany był od 7 lat. Wcześniej przebywał w więzieniu za popełnione przestępstwa. Gdy z niego wyszedł ponownie wszedł w konflikt z prawem. Wystawiono za nim 5 listów gończych. Poszukiwany był przez Prokuraturę Rejonową w Siedlcach i Sąd Rejonowy w Siedlcach, m.in. za groźby karalne oraz spowodowanie w 2011 roku śmiertelnego wypadku, w którym zginął pasażer pojazdu, którym kierował.

Mężczyznę zaczęli szukać „kryminalni” z Łosic, którzy ustalili, że 36-latek występował w amatorskich galach MMA. Mężczyzna wynajął dom, zerwał kontakt z rodziną oraz znajomymi i rozpoczął „nowe życie” na Pomorzu.

Gdy ustalono, że może on przebywać w Rumi, do akcji wkroczyli policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu, którzy pojechali go zatrzymać. Dom, w którym przebywał został otoczony przez „operacyjnych”. 36-latek był kompletnie zaskoczony tym, iż wpadł w ręce policjantów z Radomia. Funkcjonariusze doprowadzili 36-latka do najbliższej jednostki policji, a po sporządzeniu dokumentacji trafił on do najbliższego aresztu.

Sekcja Poszukiwań i Identyfikacji Osób istnieje od jesieni ubiegłego roku. Swoją podległością należy do struktury Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu/RJ