Kolejni pseudokibice zatrzymani z związku z zamieszkami na dworcu PKP w Kutnie w maju ubiegłego roku Data publikacji 08.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Łodzi oraz kutnowscy kryminalni zidentyfikowali 3 członków bojówki Legii Warszawa, którzy 21 maja 2018 roku brali udział w zbiegowisku na dworcu PKP w Kutnie. Dwóch z nich zostało zatrzymanych 5 marca 2019 roku. Usłyszeli już prokuratorski zarzuty.

Funkcjonariusze Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Łodzi oraz kutnowscy kryminalni konsekwentnie zajmują się rozpracowaniem grupy pseudokibiców, którzy w 21 maja 2018 roku na dworcu kolejowym w Kutnie wzięli udział w zbiegowisku o charakterze chuligańskim. Przypominamy, że wówczas przez teren dworca przejeżdżał pociąg z kibicami z Warszawy. Pseudokibice zaciągnęli hamulec ręczny powodując nieplanowane zatrzymanie się składu. Część z nich wysiadła z pociągu i zaczęła rzucać kamieniami w kierunku zabezpieczających ten teren funkcjonariuszy Policji. Tego samego dnia zatrzymano dwie osoby. Policjanci cały czas prowadzą działania zmierzające do identyfikacji pozostałych uczestników zbiegowiska. M.in. dzięki analizie zapisu materiału filmowego, wielu porównaniom wizerunków oraz publikacjom w mediach ustalono kolejnych podejrzewanych. 5 marca 2019 roku działając na terenie województwa mazowieckiego policjanci zatrzymali dwie osoby w wieku 31 i 28 lat, które brały udział w zdarzeniu na kutnowskim dworcu. Trzeci mężczyzna, po ustaleniach policjantów, zgłosił się sam do prokuratury.

6 marca 2019 roku podejrzani usłyszeli prokuratorskie zarzuty za czynny udział w zbiegowisku o charakterze chuligańskim. Cała trójka otrzymała dozory policyjne i zakazy stadionowe. Policjanci nadal pracują nad tą sprawą i zapowiadają kolejne identyfikacje i zatrzymania.

Ktokolwiek rozpoznaje mężczyznę, którego wizerunek publikujemy poniżej proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kutnie telefon: (024) 253-21-00, (024) 253-22-24.

(KWP w Łodzi / mw)