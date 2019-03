Pirat drogowy jechał korytarzem życia za karetką pogotowia. Otrzymał ośmiomiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów Data publikacji 08.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zakaz prowadzenia pojazdów i 1500 złotych grzywny dla kierującego maserati, który w październiku na trasie Szczawnica-Krościenko "podpiął się" pod jadącą na sygnale karetkę pogotowia.

Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem prowadził postępowanie w sprawie szeregu wykroczeń, jakich w październiku 2018 roku dopuścił się kierujący samochodem marki Maserati. Mężczyzna jadąc trasą ze Szczawnicy do Krościenka chciał ominąć korek. W tym celu "podpiął się" pod jadącą na sygnale karetkę pogotowia. Pomimo zwrócenia uwagi przez kierowcę ambulansu, mężczyzna kontynuował jazdę korytarzem życia, jaki utworzyli pozostali uczestnicy ruchu drogowego. Ponadto 46-latek niejednokrotnie stworzył zagrożenie bezpieczeństwa dla pojazdów jadących z naprzeciwka, których kierowcy próbując włączyć się do ruchu, po przejechaniu pojazdu uprzywilejowanego, zmuszeni byli gwałtownie hamować. Takie zachowanie nie mogło pozostać bezkarne. W poszukiwaniu świadków, na stronie jednostki zamieszczony został komunikat informujący o zdarzeniu. Dzięki osobom, które odpowiedziały na apel Policjantów udało się ustalić tożsamość pirata drogowego. Okazał się nim 46-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego. Funkcjonariusze skierowali wniosek o jego ukaranie do sądu. Pod koniec lutego br. roku zapadł w tej sprawie wyrok. Za naruszenie obowiązku jazdy blisko prawej krawędzi jezdni, zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniu, zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym oraz cofania na moście, za zajmowanie więcej niż jednego wyznaczonego na jezdni pasa ruchu, niezastosowanie się do znaku C-9, niezastosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innym niż kolizja, sąd orzekł wobec 46-latka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 8 miesięcy. Dodatkowo mężczyzna został ukarany grzywną w kwocie 1500 złotych i kosztami postępowania sądowego.

Na załączonym filmie widać moment jak karetka zatrzymuje się, a kierowca białego maserati, który dotychczas za nią podążał, omija ją, wjeżdża na most a za chwilę cofa i odjeżdża w innym kierunku.

(KWP w Krakowie/kr)