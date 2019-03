Wychowywali trójkę dzieci a tuż obok uprawiali konopie indyjskie Data publikacji 08.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci w domu zajmowanym przez rodzinę z dziećmi zabezpieczyli ponad 3 kg odurzającego suszu roślinnego, 63 krzewy konopi indyjskich oraz osprzęt przyspieszający fazę wzrostu tej rośliny. Rodzice trójki dzieci zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu a ich potomstwem zajęła się babcia.

5 marca 2019 roku policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej w Łodzi, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zlikwidowali domową plantację konopi indyjskich. Funkcjonariusze wytypowali dom jednorodzinny na obrzeżach miasta w łódzkiej dzielnicy Widzew gdzie jak wynikało z uzyskanych informacji zorganizowano uprawę odurzającej rośliny. Zatrzymany został 40-letni mężczyzna i jego 38-letnia żona. Podczas przeszukania piwnic i poddasza ujawniono specjalne namioty z lampami, wentylatorami oraz filtrami . Do tego nawozy oraz różne akcesoria do uprawy. Zabezpieczono 63 krzewy konopi indyjskiej w różnej fazie wzrostu oraz ponad 3 kg już gotowego suszu oraz wagę elektroniczną do porcjowania narkotyku. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń proceder mógł trwać od kilku miesięcy. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.