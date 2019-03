Kolejne zatrzymania w sprawie wielomilionowych oszustw w ramach pośrednictwa kredytowego Data publikacji 08.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejne zatrzymania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami przy zawieraniu umów kredytowych, która rozpracowana została przez Komendę Wojewódzką Policji i Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. Straty na szkodę pokrzywdzonych sięgają wielu milionów złotych. W sprawie zarzuty usłyszały już 133 osoby, w tym organizator przestępczego procederu. Pokrzywdzonych może być nawet około 11 tysięcy osób z terenu całego kraju.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, realizując działania operacyjne i współpracując z prowadzącą w tej sprawie śledztwo Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu, zatrzymali w ostatnich dniach kolejnych 5 osób podejrzanych o udział w grupie dokonującej oszustw przy zawieraniu umów kredytowych, w tym 3 mężczyzn i 2 kobiety. Zatrzymani to mieszkańcy województwa dolnośląskiego i śląskiego.

Jak wynika z ustaleń policjantów grupa, w której działali podejrzani, dopuszczała się oszustw związanych z pośrednictwem kredytowym, wprowadzając klientów w błąd, co do warunków umowy, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, jak się szacuje obecnie - nawet kilkanaście tysięcy osób, pozostających w trudnej sytuacji finansowej. Do biur organizowanych przez grupę przestępczą trafiały osoby bez zdolności kredytowej, z negatywną historią w BIK. Tam były zapewniane przez pracowników o tym, że firma pomoże w formalnościach przy zaciągnięciu kredytu w banku. Większość przedstawianych dokumentów podpisywana była przez osoby pokrzywdzone in blanco. Pracownik firmy namawiał też pokrzywdzonego do zaangażowania przez niego innej osoby tzw. wspomagającej, celem rzekomego podwyższenia zdolności kredytowej zainteresowanego. Ostatecznie jednak to właśnie ta osoba stawała się faktycznym kredytobiorcą, najczęściej wielu kredytów. Często firma organizowała, wbrew woli kredytobiorcy, kilka kredytów i to na znacznie wyższe kwoty niż pierwotnie chciał kredytobiorca. Od wszystkich swoich czynności pobierała ona wysoką prowizję i żądała zapłaty wysokiego ubezpieczenia. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem kredytu były realizowane wbrew obowiązującym procedurom. Sposób manipulacji podczas obsługi i stosowane metody socjotechniczne, były niemal identyczne, niezależnie od lokalizacji biura na terenie kraju. Pracownikami jednego z takich biur na terenie Dolnego Śląska byli właśnie mężczyźni i kobiety zatrzymane w ciągu ostatnich kilku dni przez wrocławskich policjantów.

Za czyny, o które osoby zatrzymane są podejrzane, w zależności od roli w tym przestępczym procederze, może teraz grozić im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Policja i prokuratura nadal prowadzą czynności w tej sprawie. Do chwili obecnej zarzuty przedstawiono już 133 osobom.

(KWP we Wrocławiu / mw)