Policjanci zlikwidowali plantację konopi Data publikacji 08.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Gryfic wspólnie z rewalskimi policjantami zlikwidowali plantację konopi. Na terenie jednego z ośrodków nadmorskich, mundurowi zabezpieczyli 243 sztuki sadzonek oraz sprzęt do uprawy narkotyków o wartości około 15 tys. złotych. W sprawie został zatrzymany 49-letni mężczyzna. Sąd Rejonowy w Gryficach zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy.

Likwidacja kolejnej plantacji konopi to wynik kilkumiesięcznej pracy kryminalnych z Gryfic. Nielegalna uprawa zlokalizowana była na terenie jednego z nadmorskich ośrodków. Wydzielony budynek został specjalnie wyposażony w ogrzewanie, oświetlenie oraz system wentylacyjny. Funkcjonariusze z Gryfic, wspólnie z policjantami z Rewala, przy użyciu psa służbowego, zabezpieczyli łącznie 243 sadzonki konopi w różnych fazach wzrostu. Czarnorynkową wartość narkotyków szacuje się na ponad 160 tysięcy złotych. Zabezpieczony został także sprzęt przeznaczony do uprawy oraz środki finansowe na poczet przyszłych kar. W sprawie zatrzymany został 49-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu sławieńskiego. Usłyszał zarzut uprawy konopi, do którego się przyznał. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Sąd Rejonowy w Gryficach na wniosek policji i prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

(KWP w Szczecinie/kr)