Dyżurny w czasie wolnym zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 08.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet w czasie wolnym od służby aspirant sztabowy Andrzej Puzio nie pozostał obojętny wobec niebezpiecznych manewrów kierowcy osobowego opla. Samochód jechał całą szerokością drogi. Policjant skutecznie zareagował. Jak się okazało, siedzący za kierownicą 60-latek, miał ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna stracił już swoje prawo jazdy. Dodatkowo grozi mu teraz do 2 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 5 marca br., tuż przed godziną 15:00 na drodze krajowej nr 41. Aspirant sztabowy Andrzej Puzio, na co dzień dyżurny Komendy Powiatowej w Prudniku, miał wolne. Jadąc swoim samochodem z Prudnika w kierunku Nysy został wyprzedzony przez osobowego opla. Uwagę funkcjonariusza zwrócił tor jazdy jadącego przed nim pojazdu. Auto jechało prawie całą szerokością drogi.

Funkcjonariusz widząc te niebezpieczne manewry nabrał podejrzeń, że kierujący tym pojazdem może być nietrzeźwy. Gdy tylko kierowca zjechał na parking w pobliskiej miejscowości, policjant natychmiast podbiegł do jego auta. Za kierownicą siedział wyraźnie nietrzeźwy mężczyzna.

Po chwili na miejscu byli już policjanci z prudnickiej drogówki. Okazało się, że 60-letni mieszkaniec powiatu prudnickiego miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna już stracił swoje prawo jazdy. Teraz grozi mu do 2 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz minimalnie 5 tys. złotych grzywny.

(KWP w Opolu / mw)