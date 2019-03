Biała Podl.: Odpowie za oszustwa podczas zakupu aut Data publikacji 08.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu wobec 25-letniego mieszkańca Słupska. Mężczyzna podejrzany jest o dokonanie szeregu oszustw podczas zakupu używanych aut. 25-latek zarzuty usłyszał w warunkach recydywy, gdyż już wcześniej odbywał karę za podobne przestępstwo.

Policjanci Wydziału Kryminalnego komisariatu w Międzyrzecu Podlaskim realizując posiadane informacje, wpadli na trop nielegalnego procederu. Funkcjonariusze ustalili, że 25-letni mieszkaniec Słupska podejrzewany jest o dokonanie szeregu oszustw podczas zakupu używanych aut. Do zdarzeń doszło na terenie powiatu bialskiego i łosickiego w okresie od listopada ubiegłego roku do lutego br.

Z informacji mundurowych wynikało, że sprawca znajdował na portalu internetowym ogłoszenia dotyczące sprzedaży aut wartości około 2-3 tys. zł. Po tym kupował wytypowane auto z odroczonym terminem płatności. Jednak jak wynikało z zebranego materiału mężczyzna wprowadzał w błąd sprzedających. Nie miał zamiaru wywiązać się z obietnicy spłaty zobowiązania. W bardzo krótkim okresie od zakupu samochodu sprzedawał je z zyskiem bądź złomował.

Jak ustalili międzyrzeccy kryminalni, mężczyzna podejrzany jest o dokonanie 7 takich transakcji. 25-latek usłyszał zarzut i przyznał się do winy. Odpowiadał będzie w warunkach recydywy, gdyż w ostatnim okresie odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Przestępstwo to zagrożone jest karą do lat 8 pozbawienia wolności, a w przypadku czynu popełnionego w recydywie kara może zostać zwiększona o połowę. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci ustalają czy są to jedyne czyny na koncie 25-latka.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim na wniosek Policji i Prokuratury zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

B.S.P.