Dziewczynka i jej mama odnalezione Data publikacji 08.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Sukcesem zakończyły się poszukiwania 3-letniej Amelki i jej mamy. Ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy Policji oraz innych służb działania zakończyły się w ciągu 24 godzin. W tej sprawie uruchomiono Child Alert. Zatrzymany został ojciec dziewczynki oraz drugi mężczyzna. Obaj zostaną przekazani do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Zatrzymanie miało miejsce na terenie Powiatu Ostrołęckiego. To wynik intensywnej pracy policjantów w Białegostoku, Olsztyna i Radomia. Całość działań nadzorował Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KGP przy współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

W poszukiwania zaangażowana była nie tylko Policja, ale także inne służby w tym Straż Graniczna i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szerokim echem odbił się Child Alert. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania (po raz trzeci: dotąd dwukrotnie to narzędzie wykorzystano w roku 2015) prowadzący poszukiwania otrzymywali ogromną ilość informacji. Wszystkie były analizowane.

Dziewczynce i jej mamie została udzielona pomoc lekarska i psychologiczna. Zostały przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Ostrołęce. Teraz śledczy skupią się nad ustaleniem powodów działań porywaczy. Ostateczną decyzję co do treści zarzutów oraz ewentualnych wniosków dot. środków zapobiegawczych podejmie prokuratura.

(KGP)