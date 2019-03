Sprawcy pobicia mężczyzn w centrum Lwówka Śląskiego zatrzymani. Policja dziękuje wszystkim za przekazane informacje Data publikacji 09.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali sprawców pobicia. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 24 lutego br. w centrum Lwówka Śląskiego, gdzie późno w nocy do grupy czterech mężczyzn podeszło dwóch sprawców i bez przyczyny zaczęli ich uderzać pięściami. Zaskoczone osoby nawet się nie broniły. Jeden z pokrzywdzonych otrzymał cios w twarz, po czym upadł na ziemię, doznając poważnego urazu głowy. Obecnie w stanie bardzo ciężkim przebywa w szpitalu. Szeroko zakrojone poszukiwania prowadzone przez policjantów, a także materiał z monitoringu upubliczniony w mediach spotkał się z dużym odzewem ze strony mieszkańców oraz innych osób, które przekazały cenne informacje w tej sprawie, w efekcie czego zatrzymano podejrzanych.

Sprawcy boicia zatrzymani

Sprawcy boicia zatrzymani

Sprawcy boicia zatrzymani

Sprawa bardzo zbulwersowała mieszkańców Lwówka Śląskiego, tym bardziej, że wcześniej nie dochodziło w mieście do takich sytuacji. Jak ustalili lwóweccy policjanci, do tego brutalnego pobicia doszło bez przyczyny, sprawcy z zaskoczenia podeszli do stojących mężczyzn i z całych sił zaczęli ich bić.

Z uwagi na charakter tego zdarzenia do sprawy zostali wyznaczeni doświadczeni policjanci, których zadaniem, pod nadzorem prokuratora rejonowego, było jak najszybsze wytypowanie i zatrzymanie podejrzanych. W pierwszej fazie uzyskano zapis całego zajścia z monitoringu; z tym materiałem zapoznali się wszyscy policjanci z pionu kryminalnego i prewencji. Czynności prowadzili także dzielnicowi w Lwówku Śląskim.

Po charakterystycznych szczegółach oraz przy pomocy mieszkańców Lwówka Śląskiego wytypowano pierwszego z podejrzewanych. W momencie zatrzymania było bardzo zdziwiony, że tak szybko funkcjonariusze wpadli na jego trop. Jednakże mimo grożącej mu wysokiej kary nie chciał wskazać drugiego mężczyzny odpowiedzialnego za spowodowanie ciężkiego uszczerbku u jednego z poszkodowanych. 27-letni mieszkaniec Lwówka Śląskiego decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Dodatkowo policjanci prowadzący sprawę postanowili poprosić o pomoc mieszkańców miasta. W związku z tym do celów wykrywczych szeroko w mediach upubliczniono nagranie z monitoringu z informacją, iż Policja poszukuje sprawcę, który na prezentowanym materiale wideo atakuje pokrzywdzonego. Odzew mieszkańców był bardzo duży. Policjanci otrzymali wiele zgłoszeń z informacjami, nawet drobnymi szczegółami, na które wskazywali oglądający materiał. Każde z nich było analizowane i sprawdzane. Ważną wiadomością była informacja, że podejrzany może mieszkać w powiecie legnickim i pochodzić z okolic Lwówka Śląskiego. W związku z tym poproszono o pomoc policjantów z Legnicy, którzy sprawdzili kilka wskazanych adresów.

Po kilku dniach do policjantów dotarła informacja, iż ewentualny sprawca wie, że jest jednym z wytypowanych mężczyzn i że jest poszukiwany przez Policję. Dlatego sam zgłosił się do komendy, gdzie został natychmiast zatrzymany. Podejrzany 8 marca został doprowadzony do prokuratury i tam przesłuchany. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec zatrzymanego 23-latka tymczasowy areszt. Obu sprawcom grożą wysokie kary pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komedy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim pragną podziękować wszystkim mieszkańcom Lwówka Śląskiego i okolic oraz osobom, które zareagowały na apel, za pomoc i każdą informację. W ten sposób jako społeczeństwo pokazaliśmy też, że nie ma przyzwolenia na tego typu czyny. To pokazuje, że przy pomocy mieszkańców Policja może być jeszcze bardziej skuteczna w walce z przestępczością. Warto zaznaczyć, że każdy może wspomóc Policję, np. anonimowo wskazując zagrożenia w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępnej w Internecie.

(KWP we Wrocławiu / dm)