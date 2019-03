Policyjne spotkania w szpitalu Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Przez cały rok młodzi policjanci ze słupskiej Szkoły Policji spotykają się - w ramach wolontariatu - z najmłodszymi pacjentami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Od ponad 10 lat słuchacze systematycznie pojawiają się w szpitalnych korytarzach i salach. Praktycznie raz w tygodniu mundurowi wolontariusze z małymi pacjentami bawią się, rysują, a czasami również czytają bajki.

Raz w tygodniu młodzi policjanci udają się w czasie wolnym na Oddział Dziecięcy, by spotykać się z dziećmi. Jak sami mówią, robią to z potrzeby serca, gdyż wielu z nich, na czas szkolenia w Słupsku zostawiło w rodzinnych domach dzieci w podobnym wieku.

Młodzi policjanci mówią również, że jest to ich przykład na to, w jaki sposób można służyć społeczeństwu realizując hasło „Pomagamy i chronimy”. Często zdarza się, że spotkania przekształcają się we wspólną zabawę dzieci, policjantów i rodziców, którzy w tym czasie odwiedzają swoje pociechy.

Mali pacjenci zapominają przynajmniej przez chwilę o tym, że przebywają w szpitalu. Wyrabiają sobie także wizerunek policjanta, który może być przyjacielem i osobą, której można zaufać a nie jedynie osobą nakładającą mandat. Istotne jest również budowanie pozytywnych relacji społecznych związanych z policyjną inicjatywą wolontariatu.

Rozmowy takie są szczególnie istotne w trakcie spotkań z nastolatkami przebywającymi w szpitalu, którzy z racji wieku buntują się wobec jakichkolwiek ograniczeń i zakazów. Dzięki takim spotkaniom słuchacze słupskiej Szkoły Policji zdobywają swoiste doświadczenie, które po zakończeniu kursu podstawowego będą mogli wykorzystać w swoich macierzystych jednostkach, gdy w trakcie służby będą mieli kontakt z dziećmi lub młodzieżą.