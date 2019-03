Zatrzymani za publiczne nawoływanie do popełniania przestępstw Data publikacji 11.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nyscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn, którzy na jednym z portali społecznościowych mieli nawoływać do popełnienia przestępstw. W swoich wpisach proponowali między innymi dewastowanie parku miejskiego. 20-latkowie usłyszeli już zarzuty. O ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 2 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, monitorując strony internetowe, zauważyli na jednym z portali społecznościowych niezgodne z prawem treści. Autorzy wpisów mieli nawoływać w nich do popełnienia przestępstw. Proponowali spotkanie w jednym z parków w Nysie. Sugerowali, aby na miejscu między innymi niszczyć i dewastować mienie.

Policjanci namierzyli autorów wpisów i ich miejsca zamieszkania. Kilka godzin później, kryminalni zatrzymali dwóch 20-letnich mieszkańców powiatu nyskiego. W trakcie przeszukania zajmowanych przez 20-latków pomieszczeń, policjanci zabezpieczyli urządzenia z nośnikami pamięci. Wszystkie przedmioty zostaną teraz poddane szczegółowej analizie przez biegłego pod kątem ich zawartości.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty dotyczące nawoływania do popełnienia przestępstw – za co grozi nawet do 2 lat więzienia. O dalszym losie 20-latków zdecyduje teraz sąd.

(KWP w Opolu / mg)