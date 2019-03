Policjanci ze Szczytna zabezpieczyli blisko 4 tony nielegalnej krajanki tytoniowej oraz przeszło 5 tysięcy litrów skażonego alkoholu etylowego Data publikacji 11.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczycieńscy kryminalni zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 22 do 52 lat, którzy w wynajętych magazynach przechowywali blisko 4 tony krajanki tytoniowej. Policjanci zabezpieczyli także maszyny, przy mocy których suszono i krojono tytoń. Funkcjonariusze zatrzymali także 43-latka, który odkażał skażony alkohol etylowy w celu jego dalszej odsprzedaży. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 5 500 litrów nielegalnego alkoholu. Wstępnie straty Skarbu Państwa szacuje się na blisko 2 miliony złotych.

Szczycieńscy kryminalni prowadzili działania operacyjne ukierunkowane na zwalczanie obrotu nielegalnym tytoniem oraz alkoholem. Po analizie zebranego materiału policjanci przystąpili do realizacji. W zeszły piątek, rano w hali magazynowej w Szczytnie zatrzymali 3 mężczyzn w wieku od 22 do 52 lat. Mundurowi zabezpieczyli 32 kg tytoniu, blisko 4 tony suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy oraz maszyny, przy pomocy których, suszono oraz krojono tytoń. Kiedy policjanci wykonywali czynności na miejsce busem przyjechał 36-letni mieszkaniec Szczytna. Na widok funkcjonariuszy usiłował uciec, jednak dzięki szybkiej reakcji policjantów, został zatrzymany. Po kilku godzinach do hali przyjechał kolejny mężczyzna, który przy pomocy kluczy otworzył drzwi. Nie umiał wytłumaczyć celu wizyty. Twierdził, że pomylił miejsca i nie ma nic wspólnego z rzeczami znajdującymi się w magazynie. Nie było to prawdą. 43-letni mieszkaniec Szczytna został zatrzymany. Dzień później, w trakcie dalszych czynności kryminalni w wynajętym budynku zabezpieczyli ponad 5.500 litrów skażonego alkoholu etylowego oraz urządzenie, przy pomocy którego rozlewano alkohol oraz plastikowe pojemniki o pojemności 1000 litrów, w których znajdował się alkohol, a także butelki i kartony. W czynnościach brali udział także funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Pomogli oni w przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, jak też przy pomocy ich aparatury oraz odczynników potwierdzono, że płyn znajdujący się w pojemnikach to skażony alkohol etylowy. Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty uczestniczenia w wytwarzaniu wyrobów tytoniowych oraz nie ujawnienia właściwemu organowi przedmiotu i podstawy opodatkowania tytoniu. Dodatkowo 43-letniemu mieszkańcowi Szczytna przedstawiono zarzut odkażania skażonego alkoholu w celu jego dalszej odsprzedaży. Wobec mężczyzny Sąd Rejonowy w Szczytnie zastosował tymczasowy areszt, natomiast wobec pozostałych zatrzymanych Prokuratura Rejonowa w Szczytnie zastosowała policyjne dozory oraz poręczenia majątkowe w kwocie 5 tysięcy złotych. Wstępnie straty Skarb Państwa szacuje się na blisko 2 miliony złotych.

(KWP w Olsztynie/kr)