Podium Pucharu Polski Oyama Karate dla policjanta z Żar

W Nowogrodzie Bobrzańskim odbył się zawody karate rozgrywane w ramach III Pucharu Polski Oyama Karate. Mł. asp. Grzegorz Nowak wywalczył w nich trzecie miejsce. W kategorii senior plus (w wadze do 80 kg) wystartował Policjant na co dzień służbę pełni w Komedzie Powiatowej Policji w Żarach.

W hali sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim odbył się III Puchar Polski Oyama Karate. W turnieju udział wzięło ponad 150 zawodników z 23 miast z całej Polski i niemieckiego Cottbus. Wśród uczestników znalazł się również mł. asp. Grzegorz Nowak - policjant z żarskiej jednostki. Wystartował on w kategorii senior plus (w wadze do 80 kg) i stanął na podium, zajmując III miejsce. To kolejny sukces policjanta, który sportami walki interesuje od ponad 20 lat. W maju 2018 roku w Jeleniej Górze odbyły się XXIII Mistrzostwa Polski Oyama Karate w Kumite. Na zawody przybyło 300 zawodników z 34 klubów z całej Polski. Grzegorz wystartował wówczas w najcięższej kategorii senior plus pow. 80 kg i wywalczył podium, został Wicemistrzem Polski Oyama Karate w Kumite.

Grzegorz jest znakomitym i doświadczonym zawodnikiem o czym świadczą sukcesy osiągnięte przez niego pomimo długiej przerwy. Gratulujemy mu i życzymy dalszych sukcesów.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim/ rk)