Podziękowania dla policjanta z Komisariatu Policji w Szczecinie nad Odrą Data publikacji 11.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj „Policjant to mój bohater, bo fajnie jest wiedzieć, że mimo iż nie jest w pracy to pierwszy przyjdzie z pomocą i pomoże”. To tylko fragment wiadomości przesłanej od mieszkanki Wrocławia, która wyraziła podziękowania za uratowanie życia szczecińskiemu policjantowi. Nasz kolega będąc w czasie wolnym od służby udzielił pierwszej pomocy starszemu mężczyźnie oraz wezwał pomoc.

Kilka dni temu do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, wpłynęła informacja od jednej z mieszkanek Wrocławia, która była świadkiem zdarzenia z udziałem policjanta ze Szczecina. Z wiadomości wynika, że 1 marca br., na jednej z ulic Wrocławia nasz kolega udzielił pierwszej pomocy medycznej starszemu mężczyźnie, który zasłabł i niemal wpadł pod nadjeżdżający samochód. Jak opisała to mieszkanka Wrocławia, policjant był bardzo pewny siebie przy udzielaniu pomocy, kierował innymi ludźmi, a sam czuwał nad oddechem i tętnem mężczyzny. Na wielkie gratulacje i pochwałę zasługuje właściwa postawa policjanta z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Szczecinie Nad Odrą, który będąc poza służbą, bez wahania podjął czynności i udzielił pomocy potrzebującemu. Jest to kolejny przykład wypełniania przez szczecińskich policjantów roty ślubowania. Policjantem jest się przez całą dobę, a nie tylko wtedy kiedy ubiera się mundur.

(KWP w Szczecinie/kr)