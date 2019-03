Groził używając zabawki łudząco przypominającej pistolet Data publikacji 11.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Grudziądza zatrzymali 38-latka, który dzień wcześniej groził właścicielowi sklepu spożywczego posługując się przy tym przedmiotem przypominającym broń. Podejrzany usłyszał już zarzut. Mężczyźnie grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

W piątkowy wieczór (8 marca), do jednego ze sklepów spożywczych w Grudziądzu wszedł mężczyzna, który bez powodu skierował w stronę właściciela - sprzedawcy przedmiot przypominający broń. Przestępca, celując w stronę pokrzywdzonego, groził mu pozbawieniem życia. Ostatecznie napastnik wyszedł ze sklepu. Właściciel, obawiając się spełnienia gróźb, powiadomił o zdarzeniu policjantów. Grudziądzcy kryminalni, na podstawie zebranych w tej sprawie informacji, bardzo szybko wytypowali sprawcę. Już następnego dnia, przed południem zatrzymali 38-latka. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli plastikową zabawkę przypominającą pistolet, której miał użyć przestępca. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb pozbawienia życia. Prokurator zadecydował o objęciu go policyjnym dozorem. Ponadto ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego, opuszczania kraju, a także został zobowiązany do wpłaty poręczenia majątkowego. Za to przestępstwo 38-latek może trafić do więzienia nawet na 2 lata.

(KWP w Bydgoszczy/kr)