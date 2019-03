Fałszywe zgłoszenie o bombie. Policjanci szybko ustalili jego autora Data publikacji 11.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci szybko dotarli do nastolatków, którzy prawdopodobnie zadzwonili na numer alarmowy i zgłosili nieprawdziwą informację o bombie w jednej ze szkół. To nieodpowiedzialne zachowanie spowodowało zaangażowanie ogromnych sił służb ratunkowych. Sprawą dwóch 15-latków zajmie się sąd dla nieletnich.

W poniedziałek (11 marca) przed godziną 10.00 na numer alarmowy zadzwoniła osoba, która poinformowała, że w szkole jest bomba, nie podając o jaką dokładnie placówkę chodzi. Na to zgłoszenie natychmiast zareagowały służby. Szybko ustalono, że połączenie było wykonywane z Nowej Soli. Dlatego też tamtejsi policjanci podjęli natychmiastowe działania. W akcji nowosolskich policjantów wsparli funkcjonariusze z innych jednostek m.in. z Żar, Żagania, Zielonej Góry, Wschowy, Świebodzina oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Do kilkunastu szkół, z których łącznie ewakuowano ponad 2800 osób, skierowano policyjnych pirotechników i przewodników psów. Zadaniem służb kryminalnych było ustalenie osoby zgłaszającej informację. Dzięki skutecznej pracy policjantów bardzo szybko wytypowano osoby, które mogły zadzwonić na numer alarmowy. Funkcjonariusze dotarli do dwóch 15-latków z powiatu nowosolskiego. Podczas przeprowadzanych czynności z nastolatkami kryminalni ustalili, że przekazane przez nich zgłoszenie było fałszywe, a w szkołach nie ma żadnego zagrożenia. Nieodpowiedzialne zachowanie nastolatków spowodowało zaangażowanie ogromnych sił służb ratunkowych, które w tym czasie mogły nieść pomoc innym osobom. Policjanci będą wyjaśniać wszystkie okoliczności tej sytuacji. Wobec 15-latków skierowany zostanie wniosek do sądu dla nieletnich, który zdecyduje o ich dalszym losie.

(KWP w Gorzowie Wlkp./kr)