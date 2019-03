Do szpitala na sygnale - niecodzienny „pilotaż” policjantów Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci bezpiecznie eskortowali kierowcę wiozącego rodzącą kobietę na porodówkę. Dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy poród miał szczęśliwy finał w szpitalu.

Do nietypowej kontroli drogowej doszło 7 marca br., przed godz. 23:00 w Świnoujściu. Pełniący służbę na prawobrzeżu Świnoujścia policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie sierż. Robert Laszuk i sierż. Piotr Kolibabski, do kontroli drogowej zatrzymali samochód marki Volvo. Mężczyzna będący kierowcą pojazdu poinformował funkcjonariuszy, że wiezie rodzącą małżonkę do Szpitala Miejskiego w Świnoujściu.

Funkcjonariusze odstąpili od czynności związanych z kontrolą drogową i bez wahania, z wykorzystaniem sygnałów uprzywilejowania eskortowali pojazd marki Volvo do promu Bielik, który po wjeździe pojazdu na pokład natychmiast odbił od brzegu. Po stronie lewobrzeża na rodzinę oczekiwali już funkcjonariusze sierż. Paweł Lisok i post. Kamil Zwierzchowski z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, w których to asyście rodząca kobieta oraz kierowca Volvo bezpiecznie dotarli do szpitala.

Dzięki natychmiastowej reakcji szczecińskich i świnoujskich policjantów poród miał szczęśliwy finał w szpitalu.

(KWP w Szczecinie / mw)