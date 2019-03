Brutalnie pobili i wyrzucili przez okno z 2 piętra - zarzuty za rozbój i usiłowanie zabójstwa Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty rozboju i usiłowania zabójstwa usłyszały trzy osoby, kobieta i dwóch mężczyzn. Wpadli w ręce policjantów z Woli chwilę po zdarzeniu. Z ustaleń wynika, że bili i kopali po całym ciele pokrzywdzonego, uderzali nożem po twarzy, w końcu zabrali buty, ładowarkę i pieniądze w kwocie 2,50 zł. Na koniec wyrzucili przez okno z drugiego piętra budynku. Cała trójka została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu po 23.00. Policjanci zostali zaalarmowani o tym, że ktoś wyrzucił z drugiego pietra budynku mężczyznę. Na miejscu okazało się, że pokrzywdzony miał zostać najpierw dotkliwie pobity i kopany po całym ciele. Jedna z osób chwyciła za nóż i zadawała mu rany cięte po twarzy, sprawcy zabrali mu buty, ładowarkę do telefonu i pieniądze w kwocie 2,50 zł. Po chwili chwycili go przez okno. Mężczyzna spadł na rozciągniętą siatkę przytwierdzoną do budynku nad chodnikiem, sprawcy pozostawili go i nie udzielili mu pomocy, narażając go tym samym na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Policjanci widząc, w jakim stanie jest pokrzywdzony od razu wezwali na miejsce załogę karetki pogotowia ratunkowego, która zabrała go do szpitala, sami udali się w poszukiwaniu sprawców. Kilkanaście minut od miejsca zdarzenia zauważyli kobietę i dwóch mężczyzn, odpowiadających rysopisowi sprawców. 28-letnia kobieta i 30-letni Piotr S. oraz 45-letni Marcin G. zostali zatrzymani. Cała trójka była pod wpływem alkoholu, mieli od 2 do prawie 3 promili alkoholu w organizmie.

Śledczy z Woli gromadzili materiał dowodowy. Trójka z zatrzymanych miała już konflikt prawem i byli notowani za różne przestępstwa. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej, gdzie usłyszeli zarzut rozboju i usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

ea/ms