Policjant po służbie zatrzymał poszukiwanego pasera Data publikacji 12.03.2019 O tym, że policjantem jest się przez 24 godziny na dobę funkcjonariusze udowadniali wielokrotnie. Tym razem, dzięki czujności policjanta poza służbą, zatrzymano 34-latka poszukiwanego nakazem doprowadzenia. Mężczyzna spędzi w zakładzie karnym trzy najbliższe miesiące za przestępstwa związane z paserstwem.

Niesienie pomocy mieszkańcom, to podstawa w policyjnej służbie. Teoretycznie policjant idzie do pracy jak każdy obywatel. Jednak nasza służba jest na swój sposób wyjątkowa. Nawet w czasie wolnym policjanci wielokrotnie potwierdzają swoją skuteczność, profesjonalizm i zaangażowanie dzięki którym wielokrotnie udawało się rozwiązać skomplikowane sprawy kryminalne, zatrzymać ukrywających się przestępców, czy nawet uratować ludzkie życie. Dzięki właśnie takiej postawie sierżanta Radosława Meli z Komisariatu Policji w Drezdenku udało się zatrzymać 34-latka poszukiwanego nakazem doprowadzenia.

Sytuacja miała miejsce w poniedziałek /11 marca/ w Trzebiczu niedaleko Drezdenka. To tutaj sierżant Radosław Mela jadąc prywatnym samochodem w czasie wolnym od służby zauważył mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi osoby poszukiwanej za przestępstwa związane z paserstwem. W tej sytuacji przydała się współpraca z dzielnicową, od której sierż. Radosław Mela miał wiedzę na temat poszukiwanego. Funkcjonariusz zdawał sobie również sprawę, że musi działać szybko i zdecydowanie. Każda chwila zwłoki i zawahania mogła spowodować sytuację, że 34-latka nie uda się szybko zatrzymać. Czujny policjant wykorzystał moment, w którym poszukiwany wsiadał do swojego samochodu i umiejętnie uniemożliwił mu ucieczkę. Dzięki profesjonalnie przeprowadzonej interwencja 34-latek został przekazany policyjnemu patrolowi. Dzień później trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa karę trzech miesięcy pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)