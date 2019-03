Fałszywa policjantka zatrzymana Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z częstochowskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 44-latkę z Świętochłowic. Wspólnie z innymi osobami, wyłudziła od mieszkanki Częstochowy ponad 20 tysięcy złotych. Tym razem oszuści podawali się za policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji.

Pod koniec stycznia br. policjanci przyjęli zgłoszenie od 66-letniej mieszkanki Częstochowy o dokonanym na jej szkodę oszustwie. Na stacjonarny numer telefonu zadzwoniła osoba, która przedstawiła się jako policjant z CBŚP w Katowicach. Dzwoniący poinformował kobietę, że bierze ona udział w tajnej akcji policyjnej. Oszust kolejno instruował kobietę, co ma robić, by pomóc w schwytaniu przestępców. Obiecał jej także nagrodę za współpracę. W rezultacie tych działań kobieta wypłaciła pieniądze z lokaty, a dodatkowo wzięła kredyt. Swoje zaufanie do obcego człowieka po drugiej stronie słuchawki przepłaciła utratą ponad 20 tysięcy złotych. W tej sprawie częstochowscy policjanci zatrzymali w niedzielę 44-letnią mieszkankę Świętochłowic, która odebrała część pieniędzy z jednego z urzędów pocztowych. Wczoraj kobieta została doprowadzona do sądu z prokuratorskim wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Za oszustwo grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach/kr)