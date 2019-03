Papierosy i tytoń bez polskich znaków akcyzy zabezpieczone przez szczecińskich policjantów Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymaniem 69–letniego mężczyzny i zabezpieczeniem ponad 166 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, zakończyła się realizacja funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego wynosi ponad 390 tysięcy złotych.

Policjanci dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Szczecinie w wyniku podjętych działań wpadli na trop mężczyzny, który w jednym ze swoich pomieszczeń posiadał wyroby tytoniowe bez oznaczenia akcyzowego. Kryminalni zabezpieczyli 8301 paczek papierosów różnych marek, krajankę tytoniową o wadze blisko 270 kg oraz przedmioty służące do pakowania i warzenia papierosów. Wprowadzenie do obrotu takiej ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy mogłoby narazić Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowej w wysokości przekraczającej ponad 390 tysięcy złotych. 69 – latkowi przedstawiono zarzut nabycia, przewożenia oraz przechowywania wyrobów akcyzowych (art. 65§1 k.k.s.) za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W tej sprawie policjanci z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno wszczęli dochodzenie, które nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Szczecin Zachód. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Szczecinie/kr)