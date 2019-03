Ryki: Zlikwidowana samochodowa "dziupla", zabezpieczone części warte około pół mln Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Pokaźną kryjówkę z kradzionymi elementami pojazdów odnaleźli ryccy policjanci wspólnie z kryminalnymi z KWP w Lublinie. Kradzione części samochodowe, takie jak silniki, skrzynie biegów i zawieszenia policjanci ujawnili na jednej z posesji w pow. garwolińskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość odzyskanych części to kwota około pół mln zł. Do wyjaśnienia sprawy zatrzymany został 58-letni mężczyzna.

Do tej realizacji doszło przed kilkoma dniami. Kryminalni z Komisariatu Policji w Dęblinie, KPP w Rykach i KWP w Lublinie weszli na teren jednej z posesji w powiecie garwolińskim. Podejrzewali, że mogą się tam znajdować skradzione elementy pojazdów. Mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Lublinie podczas przeszukania ujawnionej „dziupli” znaleźli elementy kilkunastu samochodów różnych marek, między innymi silniki, skrzynie biegów, zawieszenia.





Na miejscu funkcjonariusze weryfikowali numery elementów danych pojazdów i szczegółowo sprawdzali skąd pochodzą. Szybko ustalili, że część z zabezpieczonych podzespołów pochodzi między innymi z kilku samochodów skradzionych na terenie Polski.

Do sprawy policjanci zatrzymali 58-letniego mieszkańca powiatu garwolińskiego właściciela posesji, na której znajdowały się ujawnione części. Trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut nabywania oraz ukrywania rzeczy uzyskanych za pomocą czynu zabronionego. Sprawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa. Już teraz policjanci szacują, że wartość odzyskanych części oraz elementów samochodowych to kwota rzędu około 500 000 zł.



R.W.