Zarzuty za nawoływanie do zbrodni zabójstwa i znieważenie policjanta Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Radziejowa zatrzymali 24-letniego mieszkańca pow. radziejowskiego, który usłyszał zarzuty nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa oraz znieważenia policjanta. Mężczyźnie zgodnie z art. 255 $ 2 kodeksu karnego grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

O zdarzeniu poinformował policjant z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, który w komentarzach na jednym z portali społecznościowych został znieważony i złożył zawiadomienie o przestępstwie. Policjanci wydziału kryminalnego, zajmujący się tą sprawą, zaczęli analizować wpisy 24-latka. Znaleźli kilka jego komentarzy do artykułów o pracy mundurowych, w których nawoływał do zbrodni zabójstwa radziejowskich policjantów.

Na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych w niedzielę (10.03.19) rano kryminalni zatrzymali podejrzewanego mężczyznę w miejscu zamieszkania. Policjanci przeszukali jego posesję i zabezpieczyli sprzęt, który mógł posłużyć do bezprawnych wpisów.

Wczoraj(11.03.19) zatrzymanego doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Radziejowie, gdzie usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa policjantów oraz znieważenia funkcjonariusza. 24-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Prokurator zadecydował o objęciu podejrzanego dozorem, zakazał mu zbliżania się do radziejowskich policjantów oraz opuszczania kraju, a ponadto nałożył na niego poręczenie majątkowe. Za przestępstwo to grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.