Wybuch gazu w Bełku - policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w Bełku miało miejsce tragiczne zdarzenie. W domu jednorodzinnym doszło do wybuchu gazu. W budynku przebywał 16-latek, który doznał licznych oparzeń. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala. Służby pracowały na miejscu przez kilka godzin.

Do zdarzenia doszło wczoraj około 12:40. Dyżurny skierował patrole na ulicę Główną w Bełku, gdzie najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu. Na miejsce pojechały również załogi straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Okazało się, że w zdarzeniu ucierpiał 16-letni chłopiec, który doznał licznych oparzeń. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Budynek, w którym przebywał, został mocno uszkodzony. Policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia, jak również kierowali pojazdy na wyznaczone objazdy. Oprócz służb, czynności wykonywał biegły z zakresu pożarnictwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w budynku mogło dojść do wybuchu gazu, który wydobywał się z instalacji zasilanej butlą. Śledczy wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

(KWP w Katowicach/kr)