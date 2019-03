Chciał wrócić do domu - ukradł autobus Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ostrołęki zatrzymali 29-latka, który ukradł autobus komunikacji miejskiej. Amator podróży nie miał uprawnień, spowodował kolizję i był pijany. Teraz odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Wczoraj, po południu z zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce 29-latek ukradł autobus i pojechał nim w kierunku miejsca zamieszkania. Po drodze spowodował kolizję, następnie porzucił pojazd i pobiegł w kierunku mieszkania. Szybka akcja policjantów z Wydziału Patrolowego, Ruchu Drogowego, Kryminalnego i ostrołęckich dzielnicowych doprowadziła do zatrzymania sprawcy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało nie posiadał uprawnień do kierowania autobusami i miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.

(KWP w Radomiu/kr)