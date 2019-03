Hrubieszów: Podziękowania za pomoc dzielnicowego Data publikacji 12.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienną wizytę złożyła wczoraj w hrubieszowskiej komendzie mieszkanka miasta. Kobieta przyszła podziękować za pomoc, jaką udzielił jej rodzinie jeden z dzielnicowych. Mł. asp. Radosław Kulik pomógł w rozwiązaniu problemu uciążliwych lokatorów, którzy w wynajmowanym mieszkaniu wielokrotnie zakłócali ciszę, spokój i nie chcieli się wyprowadzić zgodnie z wolą właściciela.

Wczoraj do Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie zgłosiła się kobieta, która chciała podziękować za zaangażowanie jednego z hrubieszowskich dzielnicowych. Skuteczność działań funkcjonariusza przyczyniła się do rozwiązania jej problemu z uciążliwymi lokatorami, którzy przez dłuższy czas nie chcieli wyprowadzić się z lokalu. Policjanci wielokrotnie interweniowali pod wskazanym adresem z powodu zakłócania przez nich ciszy i spokoju. Lokatorzy nie dbali o wynajmowane mieszkanie i nie chcieli podporządkować się wyznaczonym przez właściciela zasadom najmu. Mł. asp. Radosław Kulik zajął się sprawą i we współpracy z MOPS i innymi instytucjami nakłonił najemców do opuszczenia lokalu zgodnie z wolą właścicielki. Postawa mieszkanki Hrubieszowa jest dla nas bardzo ważnym i miłym gestem. Pokazuje, że służba policjanta jest przede wszystkim po to, by nieść pomoc dla mieszkańców lokalnej społeczności.

(KWP w Lublinie/kr)